Sanremo: 'un anno da Sindaco', domani dalle 7 una puntata speciale de 'L'intervista' con Alessandro Mager

Un anno fa l'avvocato Alessandro Mager diventava il nuovo sindaco di Sanremo, battendo al ballottaggio l'ingegnere Gianni Rolando. Un anno dopo si racconta nella puntata speciale del format web tv "L'Intervista", a cura di Gianni Micaletto, visibile da domani alle 7 direttamente sulla prima pagina di SanremoNews.

Dal ricordo del momento in cui si è insediato a Palazzo Bellevue a ciò che ha imparato e assimilato in questo primo anno di mandato amministrativo, passando per grane ereditate come quella del Palasport, i problemi che pensava di non dover affrontare per il parcheggio in piazza Eroi (si sono manifestati a legislatura avviata), il project financing da far partire per un profondo restyling di porto vecchio, il Festival finito al centro di una battaglia a colpi di carte bollate. Tanti i temi toccati, compresi alcuni aspetti politici e un ritratto del Mager privato, tra affetti familiari e passioni.