Patrizia Acquista nominata per acclamazione presidente provinciale di Italia Viva "Un onore e un onere"

Patrizia Acquista, nel corso dell’assemblea degli iscritti di Italia Viva della provincia di Imperia è stata nominata all'unanimità presidente provinciale. Già coordinatrice di Sanremo è stata chiamata a ricoprire questa importante e fondamentale carica politica.

"Ringrazio i partecipanti - dice - per la fiducia ancora una volta dimostrata nei miei confronti, consapevole dell’onore e dell’onere della carica che da oggi rivesto. I tempi che viviamo, i conflitti mondiali che non trovano una unica e possibile soluzione di pace, 'avvelena' quotidianamente la vita di ognuno di noi pensando alle sofferenze che tali conflitti producono. Le difficoltà economiche, sociali e la continua ricerca di un futuro di stabilità, portano inevitabilmente disagio, paura, isolamento, con gravi conseguenze anche nelle giovani generazioni e tutto ciò non è accettabile perché è a loro che consegneremo il mondo di domani".

"Sono consapevole - termina Acquista - che è compito prioritario di chi riveste cariche elettive a tutti i livelli dell’assoluta importanza che ogni decisione, azione da prendere deve andare nella direzione di un benessere collettivo, salvaguardando dignità, proteggendo le fasce più deboli, stimolando la solidarietà. Il senso di responsabilità si può e si deve dimostrare verso il prossimo in ogni aspetto del nostro vivere. Ambiente, economia, lavoro e questioni sociali non sono solo parole, sono tutto ciò che abbiamo e al loro valore intrinseco che diamo farà la differenza nei prossimi decenni. Un impegno".