La Cna Imperia protagonista alla 265ª fiera dell’aglio di Vessalico: dal 1760 una fiera che racconta il territorio

Anche quest’anno, CNA Imperia sarà protagonista attiva della Storica Fiera dell’Aglio di Vessalico, giunta alla sua 265ª edizione. Un evento che dal 1760 anima l’Alta Valle Arroscia e celebra uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura ligure: l’Aglio di Vessalico, presidio Slow Food, noto per le sue qualità organolettiche, la digeribilità, la conservabilità e la coltivazione interamente manuale secondo metodi tramandati nei secoli. La manifestazione, riconosciuta come una delle più antiche fiere d’Italia, è da sempre punto d’incontro tra agricoltori, artigiani, famiglie e turisti, in una festa che unisce identità locale e innovazione rurale.

“La nostra presenza a Vessalico non è solo simbolica: CNA è al fianco delle sue imprese, concretamente, per offrire visibilità, occasioni di sviluppo e promozione delle eccellenze locali” – dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia – “Siamo l’unica associazione che partecipa con un progetto strutturato e coinvolgente, capace di coniugare promozione economica, cultura materiale e turismo esperienziale. Questa è la nostra forza: dare valore alle persone, ai territori e alle tradizioni.”

IL PROGRAMMA CNA IMPERIA: GUSTO, ARTE E CREATIVITÀ

Anche quest’anno, CNA Imperia sarà presente con un articolato programma che coinvolge aziende, artigiani, famiglie e bambini. Le attività saranno divise in tre sezioni: CNA Cooking Experience, CNA Arti-Bimbi e CNA Arti-Turismo. CNA Cooking Experience – Saperi e tradizioni della Liguria diventano spettacolo!

Un viaggio culinario tra educazione, show cooking e sapori del territorio:

Ore 15:00 – "Pane e olio, una merenda da riscoprire"

Un momento pensato per i più piccoli per riscoprire la merenda genuina di una volta, grazie al profumato olio DOP Riviera Ligure , ricco di antiossidanti e vitamine fondamentali per la crescita.

Collaborano i panifici artigiani: Cacciò di Gavenola

Ferrari di Pieve di Teco

Bergonzo di Aurigo

Ore 15:30 – "Gelato a merenda"

I bambini diventeranno piccoli chef in un laboratorio creativo condotto dal maestro gelatiere Aldo De Michelis della Gelateria Perlecó di Alassio . Preparazione di gelati artigianali con ingredienti inediti e sorprendenti: dai fiori eduli al coraggioso gelato all’aglio nero di Vessalico !

I bambini diventeranno piccoli chef in un laboratorio creativo condotto dal della . Preparazione di gelati artigianali con ingredienti inediti e sorprendenti: dai al coraggioso ! Ore 16:00 – Show Cooking Gourmet

Una sfida tra sapori di altissimo livello con Osvaldo Maffone e Villiam Casali :

l’incontro tra il prezioso Aglio Nero di Vessalico (prodotto dall’ Azienda Agricola Osvaldo Maffone ) e il Tartufo “Black Prince” di Seborga , in salse gourmet inedite che raccontano l’essenza della Liguria.

Una sfida tra sapori di altissimo livello con e : l’incontro tra il (prodotto dall’ ) e il , in salse gourmet inedite che raccontano l’essenza della Liguria. Ore 16:30 – Finale del Campionato Nazionale di Salse al Mortaio

I finalisti si sfideranno tra pestelli e profumi intensi per il titolo di Campione Nazionale 2025.

L’evento sarà condotto dal Presidente della sezione ligure dell’associazione August Escoffier, affiancato dai discepoli: Gian Carlo Manfrotto; Antonio Tarcasso, Aldo Bracco

Iscrizioni aperte in loco a partire dalle ore 14:00.

RANZO IS WINE – VINI E TERRITORIO IN DEGUSTAZIONE

Tra i protagonisti della fiera, grazie alla collaborazione con CNA Imperia, anche Ranzo is Wine, l’iniziativa che unisce alcune tra le migliori cantine dell’entroterra imperiese sotto un unico marchio di qualità e territorialità.

Presente con uno stand dedicato, Ranzo is Wine porterà in degustazione i suoi vini più rappresentativi, espressione autentica di un territorio vocato alla viticoltura di qualità. Un’occasione unica per il pubblico attento e competente della fiera di incontrare i produttori, conoscere i processi di vinificazione e apprezzare etichette d’eccellenza.

CNA Imperia, in qualità di partner del progetto, sostiene questa rete virtuosa di aziende agricole e cantine, promuovendo una filiera corta e identitaria che fa del vino ligure un elemento centrale di promozione turistica.

CNA Arti-Bimbi – Giochi, musica e circo per i più piccoli

Una zona interamente dedicata ai bambini, con 25 postazioni di giochi antichi in legno, realizzati artigianalmente a mano con materiali di recupero.

Inoltre, uno spazio circo con laboratori di giocoleria dove i più piccoli potranno esprimere la propria creatività in libertà e sicurezza.

CNA Arti-Turismo – La nuova frontiera dell’ospitalità turistica esperienziale

Il progetto CNA Arti-Turismo rappresenta l’evoluzione dell’accoglienza: un turismo autentico, esperienziale e partecipativo, basato sull’incontro diretto con gli artigiani e la riscoperta dei saperi tradizionali.

All’interno dell’Arti- Villaggio CNA sarà possibile partecipare a laboratori artigianali per tutte le età:

Legatoria tradizionale

Lavorazione del legno

Tintura con erbe spontanee locali

Intreccio dell’ Aglio di Vessalico

Preparazione della salsa Ajè, antico condimento tipico dell’entroterra imperiese

“Attraverso il progetto Arti-Turismo, vogliamo offrire un’opportunità concreta di sviluppo locale che unisce ospitalità e formazione, tradizione e innovazione. CNA crede fortemente che l’artigianato sia il cuore pulsante del nostro territorio, capace di generare esperienze, emozioni e nuova economia” – sottolinea Luciano Vazzano.

UN MODELLO CNA: IMPRESE, IDENTITÀ, TERRITORIO

Mentre molte associazioni si limitano alla presenza istituzionale, CNA Imperia sceglie di investire sul campo, al fianco delle imprese, coinvolgendo i cittadini, creando occasioni concrete di visibilità e valorizzando la cultura materiale ligure.

Un modello virtuoso che unisce tutela delle tradizioni, sviluppo economico e promozione turistica.

La Fiera dell’Aglio di Vessalico 2025 sarà quindi, ancora una volta, un palcoscenico per l’eccellenza, dove CNA Imperia è protagonista con contenuti, creatività e concretezza.