‘Estate Lab’: un viaggio nel tempo e nei colori per i ragazzi con disabilità al Museo Civico di Sanremo

Ieri è stata una mattinata all’insegna della scoperta, della creatività e dell’inclusione: è quella vissuta dai ragazzi con disabilità medio-grave che partecipano alla prima edizione della 'Estate Lab', un laboratorio occupazionale estivo promosso dal Sei-Cpt. I giovani partecipanti, accompagnati dagli educatori, hanno visitato il Museo Civico di Sanremo, dove sono stati accolti con grande disponibilità e calore dalla dott.ssa Chiara Tonet e dal suo staff.

L’esperienza è iniziata con un affascinante viaggio nel tempo: un componente dello staff del museo ha saputo coinvolgere i ragazzi raccontando, con un linguaggio semplice e accessibile, le antiche origini della città, soffermandosi sul periodo preistorico e mostrando alcuni dei reperti custoditi nelle sale espositive. A seguire, i ragazzi si sono cimentati in un laboratorio grafico-espressivo basato sull’uso delle macchie di colore (una tecnica che stimola la fantasia e l’espressione personale) e ognuno ha potuto realizzare un’opera unica, in un clima di partecipazione, libertà creativa e gioia condivisa.

Per la dott.ssa Tonet, è stato particolarmente emozionante osservare la curiosità e la partecipazione dei ragazzi, in un’esperienza che è stata pensata per essere al tempo stesso educativa e inclusiva, permettendo a tutti di sentirsi accolti e valorizzati. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di apertura del patrimonio culturale alle persone con disabilità, valorizzando la cultura come strumento di socialità e crescita personale.

"Per i ragazzi di 'Estate Lab' - ha commentato il direttore del Sei-Cpt, Francesco Castellaro - questa uscita ha rappresentato molto più di una semplice visita museale: è stata un’occasione per sentirsi parte attiva della comunità, per esplorare nuovi linguaggi e per lasciarsi sorprendere dalla bellezza del passato, grazie anche agli educatori e agli operatori del Sei-Cpt per l’impegno quotidiano nel rendere possibile un’estate ricca di esperienze significative. Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Chiara Tonet e a tutto il personale del Museo Civico per l’accoglienza calorosa, la professionalità e l’attenzione dimostrata verso ciascun partecipante".