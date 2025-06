Il cabarettista Giovanni Vernia inaugura l’estate 2025 del Casinò di Sanremo

Sabato 28 giugno il Roof Garden il ristorante sotto le stelle saluterà i suoi migliori clienti con la verve comica di Giovanni Vernia, attore, mattatore che con il suo show “Live” saprà assicurare due ore di pura allegria. L’estate del Casinò di Sanremo si apre con la comicità d’autore in un ambiente elegante e rinnovato che trasmetterà l’allure di serate indimenticabili, allegre e frizzanti, ma sempre glamour ed esclusive. Una serata su invito all’insegna della leggerezza in uno show di due ore fatto di racconti, parodie, gag, improvvisazione, musica e i suoi cavalli di battaglia che siamo abituati a vedere in tv e ascoltare quotidianamente in radio.

Dalla comicità alla musica d’autore sabato 19 luglio ore 21.00 con il gala, che vedrà come protagonista Luca Barbarossa, cantautore, interprete, conduttore televisivo tra i più apprezzati, che può vantare cinque presenze al Festival e la vittoria nel 92 con la canzone evergreen “Portami a Ballare”. Il pubblico del Roof Garden potrà seguire il suo spettacolo “Solo” in cui racconta attraverso le sue migliori canzoni il suo percorso musicale ed umano

Il 14 agosto i Los Loco ore 21.00 saranno la colonna sonora della festa di Ferragosto, che i ritmi caldi del loro repertorio di musica latina e caraibica e con i loro tormentoni che hanno fatto ballare milioni di persone.

Sabato 6 settembre ore 21.00 Dario Ballantini presenterà Rock Live Show con Gianni Caldran Band, show di musica e trasformismo, con i suoi migliori personaggi “tali e quali” all’originale.