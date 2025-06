Da giorni, a San Romolo regna l’inciviltà. Il polmone verde della città è soffocato dalla spazzatura abbandonata e non raccolta da chi di competenza, come mostrano chiaramente le foto in allegato.

Nel frattempo, il Comune annuncia in pompa magna il “rilancio” della frazione per aver realizzato… un tombino.

Se questo è il rilancio, complimenti!