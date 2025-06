Un'estate al MAR di Ventimiglia con aperture serali, mostre, conferenze, visite guidate a tema, laboratori didattici ed escursioni

Dal 1 luglio fino al 31 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aprirà le proprie sale espositive con l'orario estivo che prevede aperture serali il venerdì e la domenica dalle 21 alle 23.

La stagione delle mostre di arte contemporanea si aprirà giovedì 3 luglio alle ore 16.00 con il vernissage dell'esposizione dell'artista Kevin Flynn “Dalla terra alla luce” che sarà visitabile fino al 27 luglio negli orari di apertura.

Venerdì 4 luglio alle 21.15, saranno invece Danila Allaria e Ivano Ferrando a condurre una conversazione sul confronto tra i graffiti della Valle delle Meraviglie e quelli della Valcamonica, attraverso una videoproiezione che introdurrà l'escursione in Fontanalba in programma, sotto la loro guida, domenica 6 luglio.

Giovedì 17 luglio il MAR organizza un'escursione didattica col “Treno delle Meraviglie” a Tenda e al Musée des Merveilles in occasione del 107° anniversario della morte di Clarence Bicknell. Partenza treno da Ventimiglia ore 10.39, rientro da Tenda ore 18.32.

Grande novità per quest'estate: tutti i sabati mattina, a partire dal 5 luglio, saranno dedicati alle famiglie con bambini che saranno coinvolte in giochi di intuito e osservazione, di manipolazione e di abilità, per rendere la visita del Museo più divertente e coinvolgente.

Domenica 13 e domenica 27 luglio, alle 21.15, ritorna l'iniziativa “Il Museo al brillar di stelle” con conversazioni e videoproiezioni, introduttive a visite guidate a “lume di candela”, per scoprire in modo diverso temi e contenuti in maniera più approfondita e attraente.

Il Museo offrirà durante l'estate anche la possibilità di partecipare, su prenotazione, ai laboratori didattici aperti ai più giovani (dai 6 ai 99 anni!!!), residenti e turisti, per attività ludico-istruttive ispirate dal percorso museale.

Orario estivo 2025 (1 luglio - 31 agosto)

Martedì, mercoledì e giovedì h 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00

Venerdì h 9.00 – 12.30 e h 21.00 – 23.00

Sabato h. 9.00 – 12.30

Domenica h 21.00 – 23.00

Chiuso il lunedì