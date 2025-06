Riva Ligure: sabato prossimo alle 21 il concerto di Roberto Padoin per la rassegna organistica del Giubileo

Prosegue a Riva Ligure, in provincia di Imperia, la rassegna Organistica del Giubileo “Laudate Dominum in chordis et organo”, dove sabato 28 giugno 2025, alle ore 21, si tiene un concerto presso l’Oratorio di San Giovanni Battista di via Nino Bixio 59. Ne sarà protagonista il musicista trevigiano Roberto Padoin, organista del Duomo di Serravalle in Vittorio Veneto (TV), che proporrà un “viaggio musicale” attraverso diversi paesi europei, con composizioni scritte tra il Seicento e l’Ottocento, eseguite all’organo “Mentasti”, un pregiato strumento risalente al 1897. L’ingresso è libero.

La manifestazione è promossa dalla Conferenza Episcopale Ligure che, nell’ambito dell’Anno Giubilare, ha inteso valorizzare il patrimonio organario della Regione Ecclesiastica Ligure restaurato grazie ai fondi dell’otto per mille messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana. Ciascuna delle sette diocesi partecipanti al progetto ha proposto la valorizzazione di uno strumento e, nel caso di quella di Ventimiglia-Sanremo, è stato scelto l’organo storico di Riva Ligure. Con le uniche eccezioni dei concerti nelle diocesi della Spezia e Savona, l’organizzazione artistica della rassegna è affidata, su incarico della Conferenza Episcopale Ligure, all'Associazione Socio-Musico-Culturale "Rapallo Musica" ETS, operante sin dal 1999 nel campo della valorizzazione del patrimonio organario tramite la realizzazione di manifestazioni concertistiche di rilevanza internazionale. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Ministero della Cultura e Comune di Riva Ligure e del patrocinio di Regione Liguria.