Bordighera: giovedì e venerdì prossimi buon cibo, tradizioni e tanto divertimento per la due giorni di 'Un paese di sapori'

Si svolge giovedì e venerdì prossimi (dalle 19 alle 24) a Bordighera l’ottava edizione di ‘Bordighera un paese di sapori’, che apre la stagione estiva ed è uno degli eventi più attesi della Riviera dei Fiori, capace di coniugare tradizione, gusto e cultura in una cornice suggestiva come quella del centro storico di Bordighera Alta.

Non è soltanto una rassegna gastronomica: è un gesto d'amore verso la nostra terra, le tradizioni e le persone che la vivono, la rendono viva e ne raccontano ogni giorno il valore attraverso il lavoro, la passione e l'accoglienza. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Confocommercio in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il Presidente di Confcommercio Bordighera si è dichiarato profondamente orgoglioso di veder crescere la manifestazione: “Anno dopo anno – ha detto Jean Pierre Novembre - grazie alla collaborazione virtuosa tra istituzioni, imprese, ristoratori, artigiani del gusto e cittadini. Un esempio concreto di quanto sia forte e feconda la sinergia tra pubblico e privato quando si lavora per un obiettivo comune: valorizzare Bordighera e il suo centro storico, promuovendo le eccellenze agroalimentari del Ponente ligure”.

L’edizione di quest’anno rappresenta un traguardo importante: un evento atteso, partecipato, riconosciuto ormai come appuntamento fisso della stagione estiva e motore di attrazione turistica e promozione territoriale. Non si tratta solo di promuovere la buona cucina, ma di generare opportunità economiche, culturali e sociali per l'intera città. “Vedere Bordighera Alta – dice il Sindaco - trasformarsi in un ristorante a cielo aperto, animata dalla musica, dal profumo dei piatti tipici e dal calore delle persone, è la dimostrazione che investire sul territorio, sulla qualità e sull’identità locale è la strada giusta per costruire un futuro sostenibile e accogliente per tutti”.

“Un Paese di Sapori – prosegue il Sindaco Vittorio Ingenito - dà idealmente l'inizio all'estate di Bordighera. Al centro dell'evento, particolarmente atteso e apprezzarto, si pongono l'estro dei ristoratori, la bontà dei prodotti del territorio e uno spiccato spirito di convi intorno, la suggestiva scenografia creata dalle piazzette e dai carugi di Bordighera alta. La combinazione è perfetta e valorizza ulteriormente il ruolo di polo d'eccellenza che il borgo ha assunto negli ultimi anni, creando una forte attrattiva che va oltre il confine giungendo in Costa Azzurra”.

E' l'enogastronomia una delle tre direttrici indicate dal Piano Strategico 2021-2030, condiviso fin dall'inizio con il Tavolo del Turismo, e quella che, più delle altre due (outdoor e cultura), ha base sulla sinergia tra sfera pubblica e imprenditoria privata. Per queste ragioni, negli anni sempre più forte è divenuta la nostra convinzione nell'affiancare Confcommercio per ‘Un Paese di Sapori’, ‘Un Mare di Sapori’ e ‘BeerinBò’. Importante la collaborazione di Confcommercio Bordighera e di tutti i ristoratori che, con il loro entusiasmo, sono la vera anima di ‘Un Paese di Sapori’.

"L'ottava edizione di 'Bordighera un Paese di Sapori' - dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Promozione dei Prodotti Tipici Dott. Alessandro Piana - rappresenta un'eccellenza nella promozione delle nostre tradizioni agroalimentari e culturali. Un evento che non solo valorizza le filiere locali e le maestranze del gusto, ma che fa vivere ai visitatori un'esperienza autentica all'interno di uno dei borghi più affascinanti della Liguria. Iniziative come questa sono capaci di generare indotto, rafforzare l'identità del territorio e contribuire a un turismo di qualità, esperienziale e sostenibile”.

L'evento propone un viaggio tra gusto, cultura e musica in una delle cornici più affascinanti della Riviera dei Fiori. Bordighera Alta sarà la protagonista indiscussa di questa ottava edizione, il cammino enogastronomico a cielo aperto e culturale che si creerà permetterà di percorrere i "carugi" del Paese degustando le eccellenze del Ponente ligure sapientemente elaborate dagli chef qualificati del territorio, trasformando il Paese in un grande ristorante all'aperto.

Oltre venti tra chef, artigiani del gusto e ristoratori locali che presenteranno un percorso di sapori autentici e ricercati della cucina ligure, prelibatezze che potranno essere degustate, seduti ad uno dei tanti tavoli allestii! lungo i carugi del Centro Storico. Un'occasione non solo per i residenti ma anche per i turisti che possono degustare ricette di gastronomia tipica in un contesto speciale.

"Bordighera un Paese di Sapori" è un evento in continua crescita. Dal suo esordio ha visto un costante incremento delle presenze e crescente interesse da parte degli operatori turistici e produttori locali, diventando un punto di riferimento, con un'affluenza di oltre 8.000 visitatori a serata.

Il tutto sarà accompagnato da un palinsesto di appuntamenti collaterali musicali pensati per tutte le fasce d'età. Gli obiettivi della manifestazione che sono stati raggiunti e che si vogliono implementare sono quelli di:

• Valorizzare l'identità gastronomica e culturale della città;

• Offrire una vetrina qualificata alle eccellenze del territorio, rivolgendosi ad un vasto e variegato target di clientela che vive gli eventi come appuntamenti di rilievo del settore enogastronomico, suscitando l'interesse di diversi visitatori influenzando positivamente i flussi turistici del territorio;

• "Bordighera Un Paese di Sapori" appuntamento annuale di inizio stagione estiva che coinvolge a tutto tondo il settore agroalimentare;

• Creare un circuito di collaborazione tra i diversi operatori turistico-commerciali, che operano sul territorio;

• Promuovere il turismo esperienziale e la destagionalizzazione;

• Creare occasioni di incontro, conoscenza socializzazione tra la popolazione, per il rilancio delle attività economiche e commerciali, attraverso un aumento di flusso di presenze, anche post evento;

• Promuovere l'immagine di Bordighera come destinazione turistica di qualità, capace di coniugare storia, cultura e gastronomia;

• Mettere a disposizione delle strutture turistico-ricettive della provincia una ulteriore motivazione di viaggio per la propria clientela e l'opportunità di allargare, la propria offerta del periodo.