Ventimiglia: venerdì prossimo il 27° ‘Suq festival’ al museo preistorico dei Balzi Rossi

Il 27° Suq Festival lascia Genova e le 70.000 persone che in 11 giorni lo hanno animato al Porto Antico, per concludersi con una tappa teatrale a Ventimiglia, una terra di frontiera tappa per migliaia e migliaia di immigrati. Un luogo simbolico che con la sua concreta realtà accoglie uno spettacolo, l’ultimo della rassegna Teatro del Dialogo, sull’uomo e il suo desiderio di andare: venerdì alle 19.30 al Museo Preistorico dei Balzi Rossi va in scena “Ogni luogo è un dove” di Marco Aime, docente di Antropologia culturale all’Università di Genova.

Protagonista e voce narrante, Aime è in scena con la cantante e attrice Eleni Molos e il chitarrista e compositore Massimo Germini, autore delle musiche originali, noto per la sua stretta e continuativa collaborazione con Roberto Vecchioni. Insieme ci raccontano quanta strada calpestano gli uomini mentre attraversano cieli, muri, deserti e mari. Vere odissee in cui ognuno afferma il proprio diritto e desiderio di vita. Un filo sottile di parole e musica guida lo spettatore in un viaggio necessario tra confini e luoghi ostili, dove uomini e donne inseguono i propri sogni, spinti da necessità concrete. “Ogni luogo è un dove”, in scena nell’ultimo avamposto del confine con la Francia, fa sentire più forte l’empatia con lo straniero che ci somiglia: una madre in fuga, un bambino con la pagella cucita addosso, un bracciante sotto il sole. Un racconto che attraversa spazio e tempo, risvegliando in noi la consapevolezza di essere persone da sempre in cammino. Per ricordare che anche noi siamo stati migranti, perché tutta l’umanità si sposta da un luogo all’altro, da sempre, in un susseguirsi di strappi, conflitti, incontri, esili, ritorni. Uno spettacolo che rappresenta alla perfezione il tema “Destini in movimento”, scelto del Suq nell’edizione 2025.

Si tratta di una produzione Suq Festival e Teatro, realizzata in collaborazione con la Direzione generale dei Musei Nazionali Liguria – Museo Preistorico dei Balzi Rossi. Info e prenotazioni whatsapp al 329 2054579. Lo spettacolo è anche l’ultima occasione per far crescere, con l’acquisto di un biglietto teatrale, la donazione di prodotti Coop Liguria per Assopace Palestina. #ilteatrofabene