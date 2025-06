Triora si illumina di stelle: Stellaria presenta 'Stregati dalle Stelle'

Un evento serale unico nel suo genere, "Stregati dalle Stelle" si terrà venerdì prossimo a partire dalle 21. Presso il suggestivo borgo di Triora, noto come il "Paese delle Streghe", i partecipanti vivranno un'esperienza indimenticabile dove storia, mistero e la grandezza del cosmo si fonderanno in un'atmosfera magica. La serata avrà inizio con una visita esclusiva al Museo di Palazzo Stella, un'occasione per immergersi nelle affascinanti storie legate a questo borgo. Successivamente, il viaggio proseguirà verso i suggestivi ruderi dell'antico castello. Qui, sotto il magnifico cielo che da millenni ha ispirato l'umanità, lo sguardo si volgerà verso l'infinito.

I partecipanti avranno l'opportunità di osservare il cielo stellato sia a occhio nudo che attraverso potenti telescopi, scoprendo le meraviglie che popolano la volta celeste e approfondendo il legame che, attraverso i secoli, ha unito l'osservazione degli astri all'immaginario della stregoneria e la perenne ricerca umana di significato nell'universo. "Stregati dalle Stelle" rappresenta un'occasione imperdibile per esplorare il cielo stellato da una prospettiva davvero unica, unendo antiche leggende a moderne conoscenze scientifiche in una cornice storica e suggestiva.



L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Triora. La partecipazione all'attività ha un costo di €10, a cui si aggiungono €6 per la visita al museo. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite messaggio WhatsApp al numero +39 348 552 0554.