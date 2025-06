Sanremo: la stagione estiva dei 'Martedì Letterari' del Casinò si divide tra Teatro dell'Opera e Pian di Nave

Gianni Fiorellino, Mario Giordano, Alessandro Rivali, il Cardinale Angelo Bagnasco, Gianluigi Nuzzi, Roberto Giacobbo, Palo Mieli, Rosella Postorino e Carlo Cottarelli sono i protagonisti dei martedì letterari estivi del Casinò di Sanremo, inseriti nel programma del Comune. I primi appuntamenti si svolgeranno nel teatro dell’Opera della Casa da Gioco e, quindi, dal 30 luglio a Pian Di Nave, sempre ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

La stagione estiva si propone in apertura martedì 1° luglio alle 21, con il cantautore Gianni Fiorellino, che presenta il suo primo libro:” Solo se c’è amore” (De Nigris Editore) Musica e parole. Gianni Fiorellino, un nome che risuona con passione e talento, ha conquistato il cuore di molti con la sua musica. Nato e cresciuto in una piccola cittadina italiana, Gianni ha sempre nutrito un amore profondo per la melodia e le parole. Dopo aver scalato le classifiche con numerosi successi musicali, Fiorellino si presenta ora al pubblico in una nuova veste, quella di scrittore, con il suo primo libro intitolato Solo se c’è amore.

Martedì 8 luglio alle 21 a teatro Mario Giordano presenta:” Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti (Rizzoli). Lunedì 14 sempre alle 21 a teatro, Alessandro Rivali (Premio Semeria) con 'Il mio nome nel vento' (Mondadori). Partecipa Matteo Moraglia. Martedì 22 il cardinale Angelo Bagnasco Arcivescovo Emerito di Genova presenta il suo saggio 'Cristo speranza di ogni uomo. Pensieri sul giubileo' (Ares). Partecipa Mons. Antonio Suetta. Il 30, nello spazio incontri a Pian di Nave, Gianluigi Nuzzi terrà la conferenza 'Da Emanuela Orlandi a Garlasco, le verità nascoste.

Lunedì 4 agosto alle 21 a Pian di Nave Roberto Giacobbo 'Misteri ed enigmi'. Domenica 10 agosto Paolo Mieli presenta il libro 'Fiamme dal passato' (Rizzoli). Mercoledì Rosella Postorino presenta i'Nei nervi e nel cuore' (Solferino). Giovedì 28 Carlo Cottarelli presenta 'Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro' (Mondadori).