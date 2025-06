Coltiva marijuana sul terrazzo di casa: fermato sulla A10 e denunciato un uomo dalla Polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale hanno denunciato un uomo, che stava viaggiando sulla A10, all'altezza del casello di San Bartolomeo al Mare. Dall'auto si levava un forte odore, verosimilmente attribuibile ad un tipo di sostanza stupefacente. Il conducente, durante il controllo, ha iniziato ad evidenziare segni di immotivato nervosismo e preoccupazione, inducendo i poliziotti a meglio ispezionare il veicolo.

La verifica ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitacolo sette contenitori in vetro contenenti marijuana. L'uomo, accompagnato in caserma, ha dichiarato che la droga era stata ricavata da una coltivazione in proprio, risalente all’anno 2023. Gli investigatori, non credendo a quanto affermato, hanno eseguito una perquisizione a casa dell'uomo, dove hanno trovato altri tre contenitori con all’interno marijuana, per un peso complessivo sommata alla precedente, pari a 40 grammi netti.

Inoltre, sul terrazzo di casa vi erano cinque piante di cannabis, radicate in tre vasi ed aventi altezze diverse, una delle quali già in infiorescenza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.