Ospedaletti investe sul personale: 30mila euro in più nel Fondo risorse decentrate 2025

Il Comune di Ospedaletti ha deliberato un incremento di 30 mila euro del Fondo risorse decentrate per l’anno 2025, destinando tali risorse a premiare le performance individuali, i differenziali stipendiali e le indennità per specifiche responsabilità del personale. La decisione si inserisce nel quadro delle novità introdotte dal Decreto PA (DL 25/2025, convertito in Legge 69/2025), che consente agli enti locali di aumentare il fondo per il salario accessorio in deroga a precedenti limiti normativi, purché rispettino l’equilibrio di bilancio.

Nel dettaglio, l’incremento è stato possibile poiché il Comune di Ospedaletti, sulla base dei dati 2024, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e entrate correnti pari al 26,9%, inferiore al valore soglia del 27,2% previsto per la sua fascia demografica dal DPCM 17 marzo 2020. Tale margine ha consentito un incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari a 142.317 euro, all’interno del quale si colloca la scelta di aumentare il fondo accessorio.

L’importo destinato – 30 mila euro, comprensivo di oneri – è stato determinato sulla base della capacità di bilancio dell’ente e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale. Le somme già stanziate, sommate all’incremento approvato e agli importi per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, determinano un’incidenza complessiva del 41% sulla spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, ben al di sotto del limite massimo consentito del 48%.

La delibera, immediatamente esecutiva, affida ora al Responsabile del Personale il compito di assumere la determinazione definitiva del Fondo risorse decentrate per il 2025 ai sensi del CCNL 16 novembre 2022. Le risorse aggiuntive saranno formalmente inserite nel bilancio 2025-2027 con apposita variazione.

L’iniziativa mira a valorizzare il personale in servizio, incentivando merito e responsabilità, senza compromettere la sostenibilità finanziaria dell’ente. Una scelta che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso la qualità del lavoro nella macchina comunale.