Lions Club Sanremo Matutia: passaggio della campana,con i soci svizzeri , un nuovo ingresso tre ‘Melvin Jones’

Villa Nobel è stata la splendida sede della conclusione dell’anno sociale del Lions Matutia. Elena Lanteri Cravet ha passato la campana a Gianni Ostanel in una serata densa di emozioni e alla presenza di tanti soci del Lions Club Kuesnacht Zurigo giunti dalla Svizzera per conoscere i soci del Matutia e festeggiare insieme la chiusura dell’anno sociale. Il viaggio è stato possibile grazie alla perfetta organizzazione del socio affiliato Luciano Cestonato, che, pur abitando a Kuesnacht, viene spesso a Sanremo ed è socio anche del Sanremo Matutia.

Durante la serata è rientrata a far parte del Club Daniela Alberti Moraglia, e ha ricevuto il distintivo dal Governatore Vincenzo Benza tra gli applausi di tutti i presenti. La presidente Elena Lanteri Cravet ha quindi consegnato tre Melvin Jones Fallows, la più alta onorificenza lionistica a Luciano Cestonato, per averi organizzato il soggiorno di tre giorni a Sanremo di 28 soci del suo Club ed essere sempre presente alle attività di servizio del Matutia, ad Eleonora Colombi per il supporto dato al Club e a Luisa Bianchi per aver portato a termine il service “ METTI UN TAPPO AL DIABETE” raccogliendo ben 730 Kg di tappi di sughero ed aver stampato con il ricavato della vendita 2500 libretti , distribuiti nelle scuole della provincia e anche in altre province per favorire una sana alimentazione contro l’insorgere del diabete giovanile.

Al termine della serata, la presidente ha fatto un breve excursus di tutte le attività svolte dal club durante l’anno sociale, ha ringraziato i soci del Club e specialmente coloro che hanno fatto parte del direttivo, consegnando loro un attestato di apprezzamento e ha ceduto la campana al nuovo presidente per l’anno sociale 2025/26 Gianni Ostanel che ha presentato il direttivo così composto: primo vice presidente Rosangela Bracco e secondo Vice Presidente Eleonora Colombi; segretaria Maria Grazia Tacchi, tesoriere Eleonora Colombi, cerimoniere Sara D’Amico, presidente del comitato soci Elena Lanteri Cravet, presidente del comitato marketing informatica e comunicazione Stefano Bianchi, presidente del comitato service Eleonora Colombi, coordinatore LCIF Maria Luisa Ballestra, censore Raffaella Canessa, consiglieri Giovanna Fogliarini e Domenico Sciolla.

La serata si è chiusa con lo scambio dei doni con il presidente del club svizzero, la firma di un patto di amicizia tra i due club lion per suggellare il desiderio di un probabile gemellaggio. Importante il lavoro del cerimoniere distrettuale Roberto Pecchinino e di Rosangela Bracco per la perfetta conduzione della serata.