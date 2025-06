San Lorenzo, auto si ribalta in via Pietrabruna: illeso il giovane alla guida

Paura nel primo pomeriggio di oggi a San Lorenzo al Mare, dove un’auto si è ribaltata in via Pietrabruna dopo aver urtato violentemente contro il guard rail. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Imperia.

Alla guida della vettura un giovane, unico occupante, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un probabile colpo di sonno. L’impatto con il guard rail ha causato il capottamento dell’auto, ma fortunatamente il ragazzo ne è uscito illeso e autonomamente, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, e il soccorso stradale per la rimozione del veicolo. Non si registrano altre persone coinvolte né particolari disagi alla circolazione. Un incidente che, per dinamica e contesto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.