Ventimiglia, sabato 21 la presentazione del libro “Nulla è a caso” di Ilenja Averna

Domani, sabato 21 giugno presso la biblioteca Aprosiana, alle ore 10:30, si terrà la presentazione del libro “Nulla è a caso” di Ilenja Averna, un’opera intensa e toccante che racconta una storia di vita vera, vissuta con coraggio e profonda consapevolezza.

Il libro affronta il tema dell’imprevedibilità dell’esistenza, intrecciando eventi che, a prima vista, possono sembrare scollegati, ma che alla luce del tempo e delle emozioni si rivelano parte di un disegno più ampio. Con una scrittura sincera e coinvolgente, l’autrice ripercorre la propria storia: l’infanzia, gli affetti, l’amore, le amicizie… fino al giorno in cui la comparsa del “mostro” – come lei lo definisce – ha segnato un prima e un dopo nella sua vita.

Attraverso ricordi personali e riflessioni profonde, Ilenja Averna conduce il lettore in un viaggio nell’anima, mostrando come anche le prove più dure possano diventare occasione di rinascita. Un racconto che parla di dolore ma anche di forza, di fede, di amore e di speranza. Un invito a guardare la vita con occhi nuovi, ricordando che, in fondo, nulla è a caso.

L’appuntamento è aperto al pubblico.