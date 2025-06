Boca Beach, estate al via con Taylor Mega e RTL 102.5: spettacolo e musica a Sanremo

L’estate 2025 si apre con una collaborazione straordinaria: RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia, torna a Sanremo, per una partnership esclusiva che animerà l’intera stagione del Boca Beach e del Bay Club, due delle location più iconiche della Riviera Ligure.

Il debutto ufficiale è affidato al format domenicale MAMMA MIA!, in scena al Boca Beach da domenica 22 giugno: un evento che inaugura un’estate all’insegna della musica, dell’intrattenimento e del divertimento più autentico.

Testimonial d’eccezione della giornata sarà Taylor Mega, influencer da milioni di follower, icona del mondo digital e tra i volti più seguiti e discussi del panorama social italiano. La sua presenza, in esclusiva con RTL 102.5, darà ulteriore energia a un evento che si preannuncia imperdibile.

Durante il giorno, il Boca Beach si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con format esclusivi, beach party, DJ set e appuntamenti musicali insieme a RTL 102.5 in un perfetto equilibrio tra contenuti, animazione e atmosfera da festival, in sinergia con il network nazionale.

La collaborazione prosegue anche al Bay Club, punto di riferimento della nightlife sanremese. Qui, per tutta la stagione estiva, RTL 102.5 accompagnerà gli eventi serali più attesi, con la partecipazione dei DJ ufficiali delle emittenti e contenuti speciali pensati per rendere ogni serata un’esperienza unica.

RTL 102.5 non sarà soltanto colonna sonora dell’estate, ma ne rappresenterà l’anima. Eventi live, ospiti speciali e musica selezionata accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante, trasformando ogni appuntamento in un evento da ricordare.

Un progetto ambizioso che unisce eccellenze del territorio e protagonisti della scena musicale italiana, creando un ponte tra la Riviera dei Fiori e milioni di ascoltatori in tutta Italia.

Boca Beach, Bay Club ed RTL 102.5 daranno vita a un’estate senza precedenti. Sanremo è pronta a diventare il cuore pulsante del divertimento.