Incendio in via Sant’Anna a Ventimiglia: distrutto il dehors di un’abitazione, nessun ferito (Foto)

Attimi di paura questa mattina a Ventimiglia per un incendio divampato all’interno di un dehors a servizio di un’abitazione in via Sant’Anna. L’allarme è scattato intorno alle ore 8, quando i residenti hanno segnalato la presenza di fiamme e fumo provenienti dalla struttura esterna.

Sul posto è immediatamente intervenuta la prima partenza dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, supportata da un’autobotte. Insieme a loro anche un’ambulanza e gli agenti della Polizia, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni di spegnimento sono state rapide ed efficaci, evitando che il rogo si propagasse all’interno dell’abitazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Ancora da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme: i tecnici stanno effettuando gli accertamenti del caso.