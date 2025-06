Doccia non collegata alla rete idrica, sulla spiaggia per i cani di zona Tre Ponti a Sanremo. La segnalazione arriva da alcuni utilizzatori dell’arenile per gli amici a quattro zampe.

“Al momento di andare via ho avuto una brutta sorpresa – ci ha detto Marcella – perché la doccia non è stata collegata alla rete. Mi faccio portavoce dell'inconveniente per sollecitare l'allaccio al più presto. Grazie da parte dei cittadini che hanno ancora un posto dove andare a fare il bagno con i propri cani”.