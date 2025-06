Ventimiglia: verde in corso Genova, cimitero di Bevera e gli autovelox. Interrogazioni del Partito Democratico

Due interrogazioni del Partito Democratico che in questi giorni sono di pubblico interesse. La prima riguarda la gestione del verde pubblico in Corso Genova: "La mancanza di potatura e cura delle magnolie presenti nella via - evidenzia il PD - i cui rami crescono senza alcun controllo, causa problemi di sicurezza ai residenti che si vedono i rami invadere i propri balconi. Con l’interrogazione deposita ieri, chiediamo un intervento urgente di potatura, attraverso personale qualificato , al fine di tutelare i cittadini , la salute delle piante e ripristinare il decoro della strada pubblica".

La seconda interrogazione riguarda invece la pulizia del cimitero di Bevera e delle aree circostanti: "Nonostante questo problema sia già stato oggetto di un ' interrogazione, ad oggi nulla è stato fatto. Il cimitero si presenta trascurato, con la vegetazione molto alta, tanto da costituire anche un problema di salubrità per i visitatori".

Per quanto riguarda invece la questione degli autovelox installati in città ed ancora operativi, il PD chiede al Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, una verifica sugli stessi: "Proprio in questi giorni, scadeva infatti il termine ultimo emesso dal governo per mettere a norma gli autovelox utilizzati dai Comuni. La nostra richiesta nasce dal fatto che i ricorsi presentati da moltissimi cittadini vengono accolti, con conseguente soccombenza del comune: pertanto, all' illegittimità degli strumenti utilizzati si affianca un evidente rischio di danno erariale da addebitare all’Amministrazione guidata dall’Onorevole Di Muro che non prende provvedimenti risolutivi sulla questione".