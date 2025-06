Sanremo, domani pomeriggio torna a riunirsi il consiglio comunale: ecco l'ordine del giorno

Il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica, speciale, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in c.so Cavallotti 59 a Sanremo, per domani pomeriggio alle 16, per la trattazione delle interpellanze e interrogazioni (il cosiddetto Question Time).

2) settore servizi finanziari – servizio ragioneria comunicazione al consiglio comunale, ex artt. n.166, 2 comma e n.176 del Tuel della deliberazione della giunta comunale n.88 del 29.04.2025.

3) settore servizi finaziari – servizio ragioneria ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 118 del 21.5.2025, ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del tuel. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.28/25

4) settore imprese e territorio - servizio pianificazione territoriale e interventi a rilevanza urbanistica individuazione di un ambito di rigenerazione urbana in via palazzo denominato ru_02 ex convento dei gesuiti adozione (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.29/25

5) settore corpo polizia municipale – servizio corpo polizia municipale approvazione nuovo regolamento per la disciplina dell’esercizio delle arti di strada nel territorio del comune di Sanremo (si propone immediatamente eseguibile) prop. n.32/25

6) settore servizi finanziari – servizio controllo partecipazioni ed organismi esterni aumento di capitale sociale di Amaie Energia e servizi, determinazione definitiva dei conferimenti da parte del comune di Sanremo in sostituzione del conferimento dei beni immobili individuati con deliberazione c.c. n. 48 del 19.07.2023 approvazione piano economico finanziario del mercato dei fiori 2025-2056 approvazione linee guida piano industriale decennale