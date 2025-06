Sanremo: approvato il progetto tecnico-economico di ampliamento del sistema di videosorveglianza per partecipare al bando ministeriale

Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per partecipare al bando del Ministero dell’Interno con la finalità di ottenere un finanziamento di circa 250 mila euro da destinare all’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino

Il Comune, dal canto suo, ne stanzia 100 mila: in caso di ottenimento del finanziamento ministeriale, ne avrebbe dunque a disposizione circa 350 mila; in caso di non ottenimento, potrebbe impiegare la somma di 100 mila euro già stanziata.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di 32 nuove telecamere di contesto (ovvero di riprese dell’ambiente circostante) e 8 nuove telecamere di lettura targhe, per un totale di 40 (alcune presentano tecnologie OCR di lettura automatica delle targhe ed altre sono telecamere di contesto).

Le zone in cui verranno installate sono quelle evidenziate dall’amministrazione comunale, di concerto con le forze di polizia, come sensibili in termini di sicurezza (perché ancora sprovviste di telecamere) o zone di transito al alto traffico, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.

Ad esempio, le telecamere verranno posizionate in corso Imperatrice, Lungomare Calvino e via Rava, presso la rotatoria all’ingresso delle scuole di Valle Armea, all’uscita della galleria Francia, in piazza del Borgo, nella zona Polo Nord, in corso Mazzini, nei pressi Aurelia bis/cimitero Valle Armea.

“Con questo progetto – dichiara il sindaco Alessandro Mager – vogliamo rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità, dando concretamente seguito agli incontri che si sono succeduti nei mesi scorsi in Prefettura e accogliendo anche le istanze avanzate dai cittadini. A questo proposito desidero ringraziare il Prefetto Valerio Massimo Romeo per la consueta disponibilità nell’accogliere le nostre richieste. Con il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande abbiamo prestato molta attenzione sin da subito alla rete di videosorveglianza cittadina, lavorando per un suo continuo miglioramento e potenziamento, così che potesse produrre sempre maggiori benefici in termini di sicurezza e gestione del territorio”.

E il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande conclude: “La partecipazione al bando rappresenta un ulteriore investimento rivolto alla tutela e alla sicurezza dei cittadini. In questo modo possiamo inserire nuove telecamere in zone densamente popolose, o ancora sprovviste di videosorveglianza, ampliando maggiormente il controllo sul territorio e fornendo uno strumento in più, qualora necessario, alle forze dell’ordine”.

Il progetto è seguito dal settore lavori pubblici guidato dall’assessore Massimo Donzella.