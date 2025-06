Confesercenti accoglie con favore la nomina di Luciano Tesorini alla presidenza provinciale di Confindustria

La Confesercenti di Imperia si unisce al coro di applausi e complimenti per la nuova presidenza di Confindustria. "Luciano Tesorini - dice l'associazione di categoria - oltre ad essere un rappresentante di una grande azienda familiare di grande prestigio e storica , capace di investire in innovazione, tecnologia e sicurezza, è un imprenditore serio, affidabile, capace, brillante, disponibile, attento ai cambiamenti, vicino al territorio, legato ad antichi valori quali la gentilezza, la modestia, l’ eleganza e un grande savoir-faire. Tratti che creano un complesso di qualità che consentono a Tesorini di poter essere definito un imprenditore-gentiluomo".

"Riceve un testimone non facile - prosegue - dopo la presidenza Amerio, tra le più prestigiose imprenditrici in ambito nazionale e internazionale per il suo settore. Nell’augurare un buon cammino al nuovo presidente, auspichiamo che possa proseguire la collaborazione tra le associazioni di categoria, convinti che l’unione delle nostre forze, possa permettere di far crescere nuovi alberi, sempre più solidi e possa contribuire a creare nuove opportunità di sviluppo in un territorio 'difficile' e di particolare complessità per le imprese locali".