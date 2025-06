Il 21 giugno grande ritorno del Ghost Tour Triora

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, segna il grande ritorno del Ghost Tour Triora, il progetto ideato da Autunnonero e oggi rilanciato in collaborazione con il Comune dell’Alta Valle Argentina.

Gli Storyteller Giovanni De Mattia e Brigida Melga guideranno con le loro lanterne i partecipanti in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Miti, superstizioni, conoscenze perdute e storie legate al più celebre processo per stregoneria della storia italiana si intrecceranno in un percorso emozionante, autentico e coinvolgente alla scoperta del lato oscuro del Paese delle Streghe.

Il Tour continuerà a mezzanotte, nel sagrato della chiesa di San Bernardino, con il primo Ghost Tour “Extra” della stagione: “L’inferno dei Sette Vizi Capitali”. Un’esperienza narrativa immersiva che condurrà i partecipanti in un viaggio ispirato agli affreschi quattrocenteschi dell’inferno dei Sette Vizi Capitali custoditi nella chiesa.

Le prossime date del Ghost Tour Triora saranno il 12 e il 26 luglio, e il 9, 16, 23 e 30 agosto. Ogni data avrà il suo “Extra”:

Il volo degli Striges: (12 luglio, 16 e 30 agosto) la narrazione dei vizi capitali si intreccerà al volo di sette rapaci notturni nel cielo di Triora, simboli viventi dei sette peccati. In collaborazione con l’Associazione “Terra di Confine”.

Tele Infernali: (26 luglio, 23 agosto) laboratorio artistico in cui i partecipanti dipingeranno il proprio lato oscuro ispirandosi ai Sette Vizi Capitali. Un’esperienza creativa che culminerà con un’esposizione nel Museo di Triora. In collaborazione con l’artista e Storyteller Marta Laveneziana.

La Biblioteca Esoterica: (9 agosto) un viaggio tra le pagine di testi antichi legati alla Santa Inquisizione, alla negromanzia e all’occultismo. In collaborazione con Francesco Paternò (unico “Extra” tenuto nel Museo di Triora – Include il biglietto del museo).

Il 23 agosto, a Triora, sarà anche possibile partecipare al primo “Ghost Tour Fotografico”.



Ghost Tour Fotografico – Il lato oscuro di Triora in uno scatto

23 agosto | Partenza ore 19:00 | Durata: 2h

La narrazione folklorica si unisce al potere evocativo della fotografia nel Ghost Tour Fotografico, con gli Storyteller di Autunnonero e la fotografa e content creator Raffaella Sottile.

“Il Ghost Tour è nato a Triora diversi anni fa e ci fa molto piacere aver riportato questa esperienza ‘a casa’ dopo un periodo di pausa. Sono sicuro dice Giacomo Oliva, Assessore alla Cultura del Comune di Triora, che la nuova collaborazione con Autunnonero rappresenti un arricchimento del calendario eventi 2025 e l'augurio è che le molte date proposte portino tante e tanti appassionati a visitare il nostro bellissimo borgo. Consapevoli della valenza artistica e culturale del progetto, ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare nel tempo e concretizzare alcune idee che sono già state messe su carta per partecipare ai nuovi bandi legati alla cultura.”

“Triora è un luogo sospeso tra storia e immaginario, sottolinea Andrea Scibilia, fondatore e direttore artistico di Autunnonero. Con Autunnonero vogliamo offrire ai viaggiatori un’esperienza capace di lasciare un segno: un viaggio emozionale unico nel lato oscuro del Paese delle Streghe, che unisce meraviglia, memoria e tradizione.”

Tutti gli eventi sono su prenotazione.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 347 1402685 (WhatsApp)