Vasto incendio a Ventimiglia in via Bandette: fiamme visibili da tutta la città (Foto)

Vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore di questo pomeriggio per domare un violento incendio divampato in via Bandette, sulle alture di Ventimiglia. La colonna di fumo è ben visibile da diversi punti della città e ha subito attirato l’attenzione dei residenti, che hanno seguito con il fiato sospeso gli sviluppi, con lo sguardo rivolto verso la montagna.

Le fiamme si sono propagate rapidamente e hanno interessato anche una abitazione privata: al momento non è ancora chiaro se ci siano danni strutturali significativi o persone ferite, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi sta cercando di contenere l’emergenza.

Sul posto sono presenti numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate in un’operazione complessa anche a causa della morfologia della zona e delle possibili criticità legate alla vegetazione.

La situazione è in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.