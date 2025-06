Ventimiglia: mezzi non autorizzati e campeggiatori abusivi in piazzale De Gasperi, la protesta dei residenti (Foto)

Ancora la presenza di mezzi non autorizzati in sosta (anche permanente) alcuni attrezzati per campeggio abusivo, in piazzale de Gasperi vicino ai Balzi Rossi, a Ventimiglia.

“La presenza di questi mezzi – evidenziano alcuni residenti - in palese violazione dei divieti, che probabilmente approfittano della apertura parziale con limite di altezza da parte dei mezzi per carico-scarico delle attività commerciali presenti in zona, vanifica di fatto la presenza delle sbarre in cima al suddetto piazzale. Si fa preghiera alle autorità competenti di un celere intervento sul posto, auspicando una presenza più attiva della municipale nella stagione estiva”.