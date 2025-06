Bordighera: sabato prossimo al Tempio Valdese il recital d'organo su musiche di Kuhnau con il Maestro Marco Peron

In occasione della Festa della Musica, sabato prossimo alle 17 al Tempio Valdese di Bordighera in via Vittorio Veneto, con la collaborazione dell'associazione musicale Pergolesi di Vallecrosia, il M° Marco Peron presenterà un recital d'organo incentrato su musiche di Kuhnau, Bach e del 1700 italiano. Si esibirà all’organo Bernard Koch del Tempio Valdese recentemente ripristinato, un pregevole e potente strumento con otto registri e pedaliera che, per la sua versatilità, permette di eseguire un ampio ventaglio di musiche del repertorio organistico.

Il M° Peron é laureato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica "N. Paganini" di Genova, sotto la guida del prof. Bartolomeo Gallizio. Ha approfondito la conoscenza della musica antica italiana, spagnola, tedesca e inglese, grazie agli insegnamenti di musicisti riconosciuti a livello internazionale. È organista presso la Chiesa Abbaziale di Bordighera Alta (IM). Si propone come solista, in duo (Pianoforte e Organo o Harmonium, Organo e Clarinetto) e in diverse formazioni, esibendosi in Italia e all'estero; ha svolto e svolge attività di collaborazione con vari cori regionali e società musicali impegnati nei più diversi repertori. È stato insegnante di Organo, Armonia e Gregoriano presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e segretario dell'Ufficio diocesano di Musica Sacra. Ha collaborato per i concerti di musica sacra con la Filarmonica "Amici dell'Arte" di Noli (SV). È stato Maestro accompagnatore, con Adriana Costa, del Coro Polifonico Città di Ventimiglia, col quale si è esibito in Italia, in Francia e in Germania, e con cui ha effettuato registrazioni discografiche. Attualmente si dedica alla conoscenza e alla diffusione del Canto Gregoriano tenendo conferenze e corsi.

L’ingresso è libero.