Sanremo: torna balneabile il mare su tutto il litorale, questa mattina sarà revocato il divieto dopo il guasto al porto

Anche se in molti, nell’ultimo fine settimana, hanno comunque fatto il bagno sulle spiagge di Sanremo, nonostante il divieto di balneazione, da oggi è possibile tornare a tuffarsi in acqua senza alcun problema. E’ stato infatti rimosso il divieto, anche se l’ordinanza di revoca sarà firmata dal Sindaco solo in mattinata.

Nelle ultime ore è comunque arrivata la conformità delle acque su tutto il litorale matuziano. Rimangono zone dove la classificazione è ‘scarsa’, ovvero in zona ‘Bussola’, corso Trento Trieste, alla foce del rio San Bernardo, sul lungomare Calvino e a San Martino. Ma, di fatto, tutta la costa sanremese è nuovamente balneabile come si vede nella tabella di Arpal.

Una decina di giorni fa, lo ricordiamo, venne instaurato il divieto in quasi tutto il litorale, a causa dello stop agli impianti di depurazione, dovuto al guasto che si era verificato in corso Nazario Sauro sul lungomare dei ‘baretti’. Un problema che ha bloccato la strada e anche la balneazione per diversi giorni.

Da oggi si torna a fare a il bagno senza restrizioni e ci si augura che, nel corso dell’estate non si debba ricorrere nuovamente ai divieti.