Linea ferroviaria, sì unanime delle Regioni all’emendamento per compensare i disagi da cantieri

“Oggi le Regioni riunite nella Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, con la Liguria che ha fatto da capofila portando avanti l’iniziativa, hanno approvato all’unanimità una proposta di emendamento al decreto legge infrastrutture per garantire compensazioni per i disagi legati agli interventi di manutenzione e ampliamento della linea ferroviaria. Con questo provvedimento, che domani sarà approvato definitivamente dalla Conferenza delle Regioni, la Liguria si conferma in prima linea nella tutela dei diritti dei viaggiatori: ora attendiamo che il Governo raccolga il nostro emendamento e lo applichi”. Così l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, che oggi ha preso parte alla riunione della Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



Su iniziativa dello stesso assessore ligure la Commissione ha elaborato una proposta di emendamento all’articolo 10bis del decreto legge 73/2025 (Decreto infrastrutture), il provvedimento che introduce misure urgenti in merito di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici. La proposta stabilisce che i quadri economici dei progetti di interventi di manutenzione ed ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria prevedano anche compensazioni per eventuali disagi e disservizi alla mobilità.



“Come Regione Liguria abbiamo più volte espresso il nostro favore ai cantieri migliorativi dell’infrastruttura ferroviaria, per troppi anni rimasti indietro, ma questi non devono essere sinonimo di disagi a prescindere per chi utilizza il treno per andare al lavoro, scuola o semplicemente per spostarsi – aggiunge Scajola -. Per questa ragione abbiamo avanzato questa proposta che è stata accolta con favore da tutte le altre regioni italiane. La tutela di pendolari, studenti e turisti è una nostra priorità e su questa stiamo lavorando in ogni sede”.