Sanremo: al via i lavori in Via Val d’Olivi per garantire la sicurezza pubblica

Il Comune di Sanremo ha dato il via libera a un intervento urgente di messa in sicurezza in via Val d’Olivi, per risolvere le problematiche legate al crollo del muro di contenimento che negli ultimi mesi ha creato non pochi grattacapi agli automobilisti. La segnalazione iniziale è giunta al Servizio Viabilità il 28 marzo 2025. Durante un sopralluogo, i tecnici comunali hanno rilevato la pericolosità del tratto di strada interessato, aggravata da un sistema di tiranti metallici obsoleto, posizionato circa dieci anni fa.

Per mettere in sicurezza la strada verso Poggio senza bloccare il traffico, è stato installato un semaforo che regolasse la circolazione a senso unico alternato, intorno al quale si sono sollevate anche alcune polemiche. Il progetto di messa in sicurezza prevede una spesa complessiva di 130.000 euro, comprensiva di IVA, oneri professionali e imprevisti. L’intervento sarà eseguito dalla ditta CLS SRL di Dolceacqua.

Si sblocca quindi la questione del transito lungo via Val d'Olivi, che nel corso degli ultimi tre mesi ha creato disagi agli automobilisti con la limitazione del traffico posta in essere, per la quale sono anche pervenute alcune lamentele il mese scorso: sugli effettivi tempi di risoluzione non trapelano ancora date, però l'inizio dei lavori dovrebbe essere ormai imminente.