Sanremo: semaforo in via Val d'Olivi da due mesi, dal comune "Tempo necessario per valutare il movimento del versante"

Il semaforo e il senso unico alternato di via Val D’Olivi è presente da due mesi per valutare la pericolosità del movimento che è stato individuato sul versante della strada che unisce la Statale Aurelia con la frazione di Poggio. La conferma arriva dal Comune di Sanremo ed in particolare dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, in relazione alla notizia pubblicata questa mattina dal nostro giornale, su segnalazione di molti residenti.

Il Comune di Sanremo, infatti, ha attivato la somma urgenza e il tempo trascorso è stato necessario proprio per capire la pericolosità della situazione. Proprio per questo sono stati incaricati tecnici per indagini geologiche e per studi approfonditi in modo da mettere in sicurezza il versante. Ora i tempi per l’eliminazione dei rischi dipenderanno dai risultati che ne deriveranno dagli studi.

Servirà quindi ancora un po’ di pazienza per risolvere un problema non facile da sistemare e che necessità di un po’ di tempo, necessario ad evitare interventi che rischiano di non essere definitivi.