Sanremo: semaforo da due mesi per una caduta massi ma nessun lavoro in via Val D'Olivi (Foto)

Da circa due mesi un semaforo è attivo in via Val d’Olivi a Sanremo, per regolare il traffico a senso unico alternato per una caduta di massi.

L’impianto semaforico, che rallenta ovviamente l’andirivieni di mezzi tra l’Aurelia e la frazione di Poggio, ha suscitato non poche polemiche per chi vive nella zona.

In molti, infatti, hanno evidenziato che nonostante il semaforo i lavori sono fermi da tempo e che tanti automobilisti (ormai stanchi) passano anche con il rosso, ovviamente creando pericoli.