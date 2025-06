Crisi fogne a Sanremo: le categorie economiche appoggiano il sindaco e invocano Interventi urgenti

Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti ringraziano il Comune di Sanremo per l’invito a partecipare alla riunione odierna con Rivieracqua. Le tre associazioni di categoria hanno rappresentato ai vertici della società i danni che, in seguito ai problemi registrati sul sistema fognario, le proprie imprese stanno subendo.

I diversi divieti di balneazione emessi negli ultimi mesi, l’ultimo dei quali esteso a tutto il litorale sanremese, hanno infatti avuto conseguenze negative con disdette fino al 30% delle prenotazioni.

Tutto questo si ripercuote in prima battuta sul settore ricettivo e balneare, ma in maniera indiretta anche su tutte le attività produttive del territorio. Le tre associazioni condividono la ferma presa di posizione assunta da parte del sindaco nei confronti di Rivieracqua, la quale si è assunta impegni precisi nella predisposizione di un piano di interventi straordinari sulla rete fognaria cittadina.

Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti auspicano quindi che si arrivi veramente ad una soluzione attesa ormai da troppi anni.