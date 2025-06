Bordighera: stanziati da Regione nuovi fondi per la sicurezza del litorale e l'igiene urbana

Nuovi, ulteriori contributi per il Comune di Bordighera, recepiti con la terza variazione al bilancio di previsione 2025 – 2026 – 2027 che è stata approvata oggi dalla Giunta.

Ammontano a € 91.879,14 le risorse che Regione Liguria ha stanziato per procedere con gli interventi di ripristino della scogliera di Punta Migliarese e che la variazione inserisce a bilancio. La cifra si somma agli € 488.120,86 già nel 2024 attribuiti alla città delle palme dopo i danni provocati dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, ulteriormente aggravati dal maltempo di inizio ottobre 2020. L’obiettivo è garantire la sicurezza del territorio restituendo piena efficacia ad una fondamentale struttura di tutela.

Con questa terza variazione inoltre vengono destinati € 50.000 come quota di compartecipazione per l’acquisto di attrezzature di igiene urbana: in questo modo Bordighera può usufruire di un contributo gestito dal Comune capofila Ventimiglia nell’ambito dell’appalto comprensoriale.

Infine, vengono recepite dal PNRR risorse per € 3.956,47 per interventi di natura informatica mirati agli Sportelli SUAP e SUE.

“Una variazione di bilancio decisamente tecnica, che comunque testimonia l’attività continua svolta dagli Uffici affinchè il Comune possa accedere a finanziamenti e contributi necessari per gli investimenti sul territorio” commenta l’Amministrazione.

Il provvedimento sarà presentato al Consiglio Comunale per l’approvazione nei termini di legge.