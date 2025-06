Triora: pubblicato il bando per le bancarelle dell’edizione 2025 di Halloween del 31 ottobre e 1° novembre prossimi

Il Comune di Triora, in vista degli eventi di Halloween 2025 previsti per il 31 ottobre e 1° novembre, ha pubblicato il bando ufficiale per la partecipazione alle bancarelle senza somministrazione di alimenti e bevande. L’iniziativa, che si inserisce nel calendario degli eventi tradizionali del borgo delle streghe, prevede l’assegnazione di 40 postazioni destinate ad ambulanti e attività commerciali, con particolare priorità per quelle locali.

Le caratteristiche principali del bando sono:

• Data evento: 31 ottobre e 1 novembre 2025

• Numero postazioni disponibili: 40

• Base d’asta: €70 a postazione (max 4 metri lineari), senza somministrazione alimenti e bevande

• Energia elettrica fornita dall’Amministrazione (su dichiarazione della potenza richiesta)

• Strutture come gazebo, tavoli e panche a carico degli espositori

Ogni domanda dovrà indicare la tipologia della bancarella proposta, scegliendo tra:

• Trucca bimbi

• Altri generi compatibili con il tema Halloween

Requisiti per la partecipazione:

Gli interessati dovranno essere in possesso di autorizzazioni valide per l’attività svolta e risultare in regola con i contributi INPS e INAIL. Alla domanda dovrà essere allegata una descrizione dettagliata e materiale fotografico della bancarella.

Scadenze importanti:

• Invio domande: entro le ore 12.00 del 31 maggio 2025, esclusivamente via PEC a: comune.triora.im@legalmail.it

• Saldo totale della quota dovuta: entro il 1 settembre 2025 (tramite bonifico bancario)

• Riunione della commissione esaminatrice: 3 giugno 2025, ore 9

• Pubblicazione esiti: sul sito ufficiale del Comune di Triora