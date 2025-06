Sanremo: record di iscritti alla “Run for the Whales” 2025 (Foto e video)

Sabato 21 giugno 2025 Sanremo ospiterà la nona edizione della “Run for the Whales”, l’evento podistico che unisce sport, sensibilizzazione ambientale e promozione turistica. A pochi giorni dalla gara è già stato registrato un record di iscrizioni, confermando l’interesse crescente attorno a questa manifestazione organizzata da Asd Pro San Pietro in collaborazione con l’Istituto Tethys ONLUS e il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon.

Tre le gare in programma: la mezza maratona FIDAL, una 10 km non competitiva e la Family Run di circa 3 km. Tutte le partenze e gli arrivi si svolgeranno al campo di atletica di Pian di Poma, che per l’occasione diventerà anche il cuore pulsante della Festa Europea della Musica, con l’esibizione live del rapper Ranzy.

Tra i protagonisti più attesi c’è Giulia Sommi, vincitrice dell’edizione 2024 e campionessa italiana di maratona nel 2022, bronzo nel 2024. L’atleta del CUS Pro Patria Milano sarà al via della mezza maratona con l’ambizione di difendere il titolo, forte di un personale di 1h15’22’’. Al suo fianco, Filippo Trevisani (1h08’07’’ sulla mezza) e Paola Noli, vincitrice della Sanremo Marathon 2023.

A causa dei lavori sul ponte alla foce del torrente Argentina, i percorsi sono stati modificati rispetto al passato. La Half Marathon partirà da Pian di Poma e raggiungerà Arma di Taggia lungo la pista ciclo-pedonale, per poi tornare al punto di partenza dopo un giro finale della pista. La 10 Km si svilupperà fino all’area di Tre Ponti, mentre la Family Run si snoderà sul lungomare di Sanremo.

In omaggio alla Festa della Musica, la manifestazione sarà animata da performance dal vivo e bande itineranti che accompagneranno i corridori. A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presentazione della nuova mascotte ufficiale, ispirata alle balene del Mar Ligure. Un concorso social darà al pubblico la possibilità di scegliere il nome, dopo il successo ottenuto lo scorso anno con i peluche a forma di cetaceo.

“Questa manifestazione nasce come corsa ambientalista e continua a crescere ogni anno. I numeri stanno superando ogni nostra previsione”, ha dichiarato Igor Varnero, coordinatore dell’evento. Marina Costa dell’Istituto Tethys ha aggiunto: “È l’unica corsa per le balene in Italia. Il nostro mare è ricco di vita, e queste manifestazioni ci aiutano a raccontarlo”.

Gianfranco Adami ha confermato gli orari: 17:45 per 10 Km e Family Run, 19:15 per la Half Marathon, con premiazioni previste alle ore 21. “L’unione tra sport e musica renderà l’atmosfera magica”, ha aggiunto.

"Ringrazio Igor e tutto lo staff, che fanno un lavoro enorme per questi eventi che crescono sempre di più - incalza l'assessore Alessandro Sindoni - Passare per certi paesaggi è incredibile e posso dire che avendo partecipato ho potuto sentire anche i commenti dei presenti e posso garantire che sono bellissimi. Le bande che gireranno porteranno anche più colore alla corsa, così da unire la festa della musica e la run. L'obiettivo nostro è promuovere la città, il territorio e farli conoscere".

Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 18 giugno alle 12 sul sito ufficiale www.runforthewhales.it. Sarà possibile iscriversi anche in presenza:

Venerdì 20 giugno (dalle 14:30 alle 18) per tutte le gare

Sabato 21 giugno (dalle 10 alle 13) solo per la 10 Km e la Family Run

Parte del ricavato sarà devoluto all’Istituto Tethys per sostenere la ricerca e la tutela dei cetacei nel Santuario Pelagos