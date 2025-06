Ineja 2025, torna la grande festa: Podestà “Un programma per tutti, tra cultura, musica e tradizione” (video)

È tutto pronto per Ineja 2025, l’attesissima festa di San Giovanni che torna a Imperia dal 20 al 29 giugno con un programma ampio, variegato e pensato per coinvolgere ogni fascia d’età. Dopo un’edizione 2024 segnata da difficoltà logistiche e sfide organizzative, il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi ha scelto di rilanciare con forza, puntando su qualità, inclusività e partecipazione collettiva.

Nella videointervista il presidente del Comitato, Marco Podestà, tra aneddoti, ricordi e uno sguardo al futuro, illustra le novità dell’edizione 2025: “Abbiamo voluto costruire un calendario che rispecchiasse lo spirito di Ineja – racconta – un mix di tradizione e innovazione, senza dimenticare nessuno”.

Il video

Il programma è: si va dagli appuntamentialle, dalleal, passando per momenti die tanto spazio dedicato a. Non mancherà l’atteso appuntamento con la, che torna ad animare la banchina di calata Cuneo con decine di bancarelle e artigiani. La novità di quest'anno è anche il coinvolgimento del centro cittadino in collaborazione con ile il

“Ineja è molto più di una festa – conclude il presidente – è un’occasione per stare insieme, riscoprire le nostre radici e valorizzare Imperia. Dopo un anno difficile, questa sarà un’edizione del cuore”.

Organizzata dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi con il Comune di Imperia, con il patrocinio della Regione Liguria e della Provincia di Imperiavede per la prima volta la collaborazione di commercianti e ristoratori del C.I.V. NuovOneglia. Anche quest'anno, l’evento si svolgerà tra Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo, dal 20 al 29 giugno, portando in scena un ricco cartellone di appuntamenti che spazieranno dal teatro alla musica dal vivo, dalle mostre agli eventi sportivi, dai dibattiti culturali al folklore, senza dimenticare il buon cibo e le eccellenze artigianali locali e la nuova Area Bimbi pensata per le famiglie e i più piccoli. La manifestazione nasce per onorare il Santo Patrono di Oneglia, San Giovanni, ma è ormai diventata una vera e propria festa della comunità, occasione di incontro e condivisione che valorizza le tradizioni e l’identità del territorio, con uno sguardo sempre attento anche all’innovazione.

L’area spettacoli proporrà ogni sera esibizioni per tutti i gusti: concerti, balli, performance sportive e artistiche, esibizioni vocali, presentazioni letterarie e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. Imperdibile come sempre il grande spettacolo pirotecnico, previsto per la sera di martedì 24 giugno. Anche il settore gastronomico avrà un ruolo centrale: torna infatti Ineja Food, con i suoi cuochi volontari e il ricco menù ispirato alla cucina del Ponente ligure. Ogni sera sarà possibile gustare specialità locali come stoccafisso all’onegliese, brandacujun, zemin di pesce, frittura di calamari, acciughe fritte, minestrone, cundiun, oltre a piatti di carne, vini dell'entroterra e birre artigianali. Tra le novità, ogni serata proporrà un piatto tipico "doc" a rotazione, tra branda e zemin. Torna anche la grande fiera espositiva MercantIneja, giunta alla 17ª edizione che, si svolgerà nuovamente in Calata G.B. Cuneo.

Martedì 24 giugno, alle ore 17:30, si terranno i Vespri Solenni e la tradizionale Processione per le vie del centro di Oneglia. Tutti gli eventi della Festa di San Giovanni sono ad ingresso libero. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale e sui canali social del Comitato.

“Torna la festa di San Giovanni e quest’anno porta con sé una novità importante, frutto di un’idea del Sindaco Scajola, quella di unire il cuore commerciale del centro storico di Oneglia con la tradizione della festa. Per la prima volta, infatti, il Comitato San Giovanni collaborerà con il CIV per organizzare iniziative che non si svolgeranno solo sul lungomare, ma anche tra le vie del centro storico, coinvolgendo attivamente tutti i commercianti della zona. Crediamo nelle tradizioni e nel valore che rappresentano, ma vogliamo anche farle evolvere e migliorare, anno dopo anno”, dichiara l’Assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero.

Appuntamento quindi dal 20 al 29 giugno, per vivere insieme dieci giorni di festa, musica, tradizione e condivisione.