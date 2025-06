Ventimiglia: rapinano un venditore ambulante e lo trascinano per strada, arrestati dalla Polizia due giovani francesi

Due giovani francesi sono stati arrestati dalla Polizia di Ventimiglia per una rapina ai danni di un venditore ambulante, che aveva richiesto l'intervento della Polizia. L'uomo, dopo aver subito il furto, ha notato un mezzo con targa francese che afferrando per la maglietta un venditore extracomunitario e ripartendo a grande velocità, lo ha trascinato per circa 150 metri.

La corsa però è terminata quando un furgone ha sbarrato la strada alla loro auto e, subito dopo, è arrivata una volante della Polizia. La vittima, sentita dagli agenti, ha dichiarato i aver avviato poco prima una trattativa per la vendita di due orologi con i due provenienti dalla Francia e che questi, mostrandosi interessati, lo hanno invitato ad attendere in quanto si sarebbero recati presso la loro autovettura per prendere i soldi necessari a concludere l’affare. Qualche minuto dopo, i due sono tornati a bordo della macchina e, quando il venditore si è avvicinato per fargli nuovamente vedere gli orologi, il passeggero ha afferrato mentre il conducente ripartiva velocemente.

Per guadagnarsi la fuga, è stato inoltre spruzzato dello spray urticante negli occhi del venditore ambulante, che non ha mollato la presa ed è stato trascinato per diversi metri. Trasportato all’ospedale, è stata diagnosticata per lui una prognosi di 20 giorni per le lesioni riportate. I due, arrestati per rapina aggravata in concorso, sono ora in carcere a Sanremo.