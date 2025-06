Sanremo: è morto a 73 anni Umberto Valdambrini, per tanto tempo ha condotto il negozio Telecom di corso Orazio Raimondo

E’ morto, all’età di 73 anni, Umberto Valdambrini. Molto conosciuto a Sanremo per la sua attività imprenditoriale che per anni ha portato avanti in corso Orazio Raimondo di fronte allo Zampillo, era malato da tempo.

Per anni ha portato avanti il negozio Telecom prima e Tim dopo, vendendo telefoni e prodotti affini ma anche i contratti. Il funerale di Umberto Valdambrini verrà celebrato venerdì prossimo, nella Sala del Commiato di Valle Armea a Sanremo.

I familiari chiedono non fiori ma donazioni all'associazione ‘La Parkimaca Parkinson Cuneo’, al seguente indirizzo: https://www.parkimaca.com/home/donazioni/