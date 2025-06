Sanremo: a Bussana ora l'Aurelia è collegata con il lungomare dalla nuova scala realizzata dal Comune (Foto)

Sono terminati in questi giorni i lavori per il rifacimento della scala di collegamento tra l’Aurelia e via al Mare a Bussana, un progetto volto a migliorare la sicurezza e l’accessibilità per residenti e turisti, affidato all’impresa Fratelli Ciarma, per un investimento complessivo di 54.107 euro.

La scala rappresenta un punto strategico di accesso alla pista ciclopedonale e alle spiagge, ma da tempo versava in condizioni che ne compromettevano la fruibilità. Numerose le segnalazioni che ne avevano evidenziato la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli utenti e migliorare l’esperienza dei visitatori.

La scala è stata realizzata in acciaio con fondazioni in cemento armato. Il collaudo è previsto in settimana, quindi l'apertura ufficiale. Il progetto è stato seguito dall’ingegnere Lorenza Rebaudo, Responsabile Unico del Procedimento, e dall’ingegnere Danilo Burastero, dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.