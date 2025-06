Cooperazione transfrontaliera, la Provincia di Imperia capofila di ‘Paysage +’ piano integrato territoriale per accoglienza, inclusività, resilienza

Più accoglienza, inclusività e difesa del territorio ai due lati delle Alpi. La cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia, nell’ambito del Programma Interreg Alcotra 2021-2027 prosegue con il Piano Integrato Territoriale (Piter) “Paysage+”, presentato questa mattina nella sala consiliare della Provincia, ente capofila del Piano.

L’iniziativa è suddivisa in tre progetti – Aimable, Inclusivo, Resiliente – che possono contare complessivamente su un finanziamento europeo e statale di 7 milioni e 125 mila euro e che tra enti e amministrazioni coinvolge sedici partner dei territori francesi, imperiesi e cuneesi. L’obiettivo è quello di rendere il territorio transfrontaliero individuato (Alpes Maritimes, Provincia di Imperia, Provincia di Cuneo) uno spazio accogliente, inclusivo e resiliente. La Provincia di Imperia è partner nel Progetto Resiliente: l’Ente interverrà sulla mitigazione del rischio idrogeologico con lavori che permetteranno il ripristino della transitabilità di un tratto di 1,5 km della Strada Provinciale 57 Bordighera-Seborga-Negi e con cantieri-scuola transfrontalieri per formare e sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della resilienza. L’importo delle risorse a disposizione per l’esecuzione degli interventi è di 742 mila euro . Come tutte le altre azioni e opere che saranno compiute dagli enti e dalle amministrazioni coinvolti, i lavori dovranno essere conclusi entro settembre 2028.

Il Presidente Claudio Scajola, che ha aperto la giornata di presentazione, commenta: «Da Imperia, dove l’anno scorso abbiamo lanciato l’Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud e vari progetti transfrontalieri, arriva un nuovo impulso alla cooperazione con il Piano “Paysage+”. Con questo Piano puntiamo a migliorare l’accoglienza implementando i servizi turistici, a migliorare l’inclusività con azioni nel settore socio-sanitario, e a migliorare la difesa del territorio con interventi che mitigano il rischio idrogeologico».

All’incontro odierno era presente anche il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, che aggiunge: «Oggi a Imperia abbiamo lanciato il progetto PITER PAYSAGE, un passo concreto per rafforzare la cooperazione tra Liguria, Piemonte e l’area di Nizza, superando barriere linguistiche, culturali e burocratiche ancora presenti nelle nostre zone di frontiera. Regione Liguria è in prima linea con le proprie competenze per dare massimo supporto e visibilità ai risultati di questo importante lavoro condiviso. Grazie al programma Interreg Alcotra 2021-2027 abbiamo già portato sul territorio imperiese oltre 13 milioni di euro attraverso 24 progetti e altri 5,2 milioni arriveranno con i nuovi interventi approvati la scorsa settimana dall’ultimo Comitato di Sorveglianza. Continueremo su questa strada, per offrire più servizi, nuove opportunità e costruire una vera comunità transfrontaliera a beneficio di cittadini e imprese».

Oggi, all’evento di lancio di “Paysage+” sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, la consigliera municipale delegata alla cooperazione transfrontaliera della Metropole di Nizza Laurence Navalesi, il consigliere del Dipartimento francese delle Alpi Marittime Bernard Asso, il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.