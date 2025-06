Bibione.eu: il portale di riferimento per una vacanza costruita su misura, dall’accoglienza al territorio

Per chi guarda a Bibione come destinazione, Bibione.eu rappresenta lo strumento più completo per orientarsi tra le opportunità offerte dalla località e costruire un soggiorno che rispecchi davvero le proprie aspettative.

Gestito direttamente dall’Associazione Bibionese Albergatori, Bibione.eu è il portale dell’offerta alberghiera della località. Il sito consente agli utenti di esplorare, confrontare e prenotare strutture selezionate, ordinate in base alla tipologia di vacanza desiderata.

Gli hotel Bibione proposti sono diversi per tipologia e servizi: famiglie con bambini, viaggiatori con animali, amanti del benessere o dello sport trovano facilmente la struttura più adatta al proprio stile di vacanza.

Un aspetto che distingue Bibione da molte altre località è la capacità di conciliare organizzazione turistica e tutela dell’ambiente. Lo si percepisce già dalla gestione della spiaggia, che si sviluppa in un unico litorale continuo, lungo otto chilometri e largo oltre trecento metri, suddiviso in aree pensate per specifici bisogni: zone tranquille, spazi attrezzati per bambini, aree dedicate agli animali domestici e postazioni per chi desidera praticare attività sportive.

Tra gli elementi che completano l’offerta della località, uno dei più apprezzati è la vocazione pet friendly. Bibione è una meta attrezzata per accogliere chi viaggia con animali domestici, grazie a servizi specializzati sia sul litorale che nelle strutture ricettive. La Spiaggia di Pluto, in particolare, è uno spazio interamente dedicato ai cani, con ombrelloni riservati dotati di lettini anche per gli animali, ciotole, guinzagli, docce apposite e un’area agility.

A supporto di questa offerta, sul portale è presente una sezione dedicata al Club Bibione Pet Hotels, che raccoglie gli alberghi attrezzati per ospitare cani di piccola e media taglia.

Il legame con la natura è parte integrante della proposta. A pochi passi dagli stabilimenti balneari, si aprono paesaggi dove predominano silenzio e biodiversità. La laguna, i boschi di pini marittimi e la fitta rete di percorsi ciclopedonali offrono l’opportunità di scoprire un lato più intimo della destinazione, meno battuto ma non meno affascinante. Il portale raccoglie suggerimenti utili per chi desidera esplorare questi ambienti in autonomia, favorendo un turismo lento e rispettoso.

Non manca, nel ventaglio di opportunità offerte, una proposta benessere unica. Le terme di Bibione, alimentate da una sorgente termale che sgorga a 50°C, propongono trattamenti riconosciuti dal Ministero della Salute. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e comprendono fangoterapia, massoterapia e percorsi riabilitativi. La struttura include inoltre una moderna SPA, un centro wellness, sauna, bagno turco, piscine interne ed esterne e un’area fitness.

Alla base di Bibione.eu c’è la volontà di rendere semplice e diretta l’interazione tra viaggiatori e strutture. Nessuna intermediazione, nessun passaggio superfluo: il portale permette di individuare in autonomia l’hotel più adatto, consultare servizi, verificare disponibilità e prenotare con pochi click. Un approccio trasparente, che rafforza il rapporto diretto tra chi sceglie Bibione e chi, quotidianamente, lavora per renderla accogliente.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.