Scomparsa di Armando De Masi, storico segretario del Sunia: il cordoglio della Cgil di Imperia

La CGIL di Imperia, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Armando De Masi, storico Segretario del SUNIA di Imperia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari). Con la sua lunga e appassionata attività sindacale, Armando De Masi ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile per il nostro territorio, distinguendosi per l’alto senso del dovere, la competenza e il costante impegno nella tutela dei diritti degli inquilini e degli assegnatari.

La sua figura lascia un segno indelebile nella storia del sindacato e nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui. I funerali si terranno mercoledì alle 10:40 presso la Chiesa di San Martino a Sanremo. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze, unendoci con rispetto e partecipazione al loro dolore.