Sanremo: l'Assessore Sindoni risponde ai viaggiatori "I tapis roulant della stazione non sono rotti ma vengono sostituiti"

“I tapis roulant della stazione ferroviaria non sono rotti, li sta sostituendo RFI”: lo ha ribadito con forza l’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, rispondendo alle molte lamentele di residenti e turisti. Effettivamente per tanto tempo i tappeti in movimento dello scalo ferroviario di corso Cavallotti hanno funzionato a singhiozzo ma, nei mesi scorsi, proprio Sindoni era intervenuto pressi Rfi per sollecitare l’ente ad intervenire.

“A gennaio 2026 saranno sostituiti completamente – termina Sindoni - e sarà un rinnovamento completo. Daremo il benvenuto e l’arrivederci ai nostri visitatori con immagini bellissime e una illuminazione nuova”. L’obiettivo è quello di terminare l’intervento entro gennaio 2026, prima del Festival.

La stazione ferroviaria di Sanremo è sicuramente un luogo importante per il turismo e, purtroppo, dipende molto dai tapis roulant, visto che dall’ingresso ai binari ci sono ben 400 metri da percorrere. Sono fondamentali soprattutto per chi ha problemi di deambulazione o, comunque, per chi ha molti bagagli.