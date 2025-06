San Biagio della Cima: i giochi di una volta oggi per i bambini dell'ultimo anno alla Scuola dell'Infanzia (Foto)

I bambini dell'ultimo anno della scuola d'infanzia di San Biagio della Cima hanno partecipato oggi ad un evento basato sul tema dei giochi di una volta grazie alla collaborazione delle maestre e delle associazioni locali. I giochi di una volta è uno dei tanti temi importanti del passato, questo evento non solo ci ha mostrato la bellezza e semplicità di questi giochi, ma l'importanza di rispettare le persone anziane e la bellissima forza che si crea quando il passato ed il futuro si incontrano, e lavorano in sinergia.

Questo ha reso ancora più speciali le attività di oggi, che hanno permesso ai bambini di avvicinarsi e apprendere i valori che si tramandano di generazione in generazione. "Desidero ringraziare maestre e collaboratori scolastici - ha detto Cristian Zanellati, Consigliere comunale - per l'ottimo lavoro svolto. Ringrazio inoltre le associazioni per la prontezza e la disponibilità e che ancora una volta hanno saputo allestire dei bellissimi giochi a tema. Il più grande ringraziamento va però ai bambini, che in un anno pieno di attività riescono sempre a partecipare a questi eventi con interesse ed amore. Salutiamo quest' ultimi, e gli auguriamo da tutta l'amministrazione delle bellissime vacanze estive e un enorme in bocca al lupo per l'inizio del nuovo percorso scolastico nella scuola primaria".