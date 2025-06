Ancora posti disponibili per il Summer Lab delle Costruzioni, un'estate all'insegna del ‘Fare’

Le iscrizioni al Summer Lab delle Costruzioni sono ancora aperte. Il laboratorio estivo gratuito promosso dal SEICPT Imperia, dedicato a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 14 anni (prima, seconda e terza media), accoglie ancora nuove adesioni fino al 20 giugno 2025. È possibile partecipare ad una delle due settimane in programma: 7–11 luglio oppure 14–18 luglio.



“Il laboratorio, completamente gratuito, si svolge ogni giorno dalle 8.30 alle 16.00 e prevede colazione, pranzo e merenda inclusi. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Formedil, Regione Liguria, OrientaMenti, delle parti sociali del settore edile (ANCE, FenealUIL, Filca CISL, Fillea CGIL) e con il contributo organizzativo di ANCE Servizi Imperia.



Il programma è ricco di laboratori creativi e manuali pensati per far avvicinare i più giovani in modo divertente e formativo al mondo dell’edilizia e della costruzione:

- 3D Future

- Buildcraft – Muri e Fortezze

- Pixel Art

- Color Factory

- Tiling Masters – Sfida alla Creatività



Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.seicpt.it, oppure può essere richiesto telefonicamente al numero 0183 710947 o via e-mail scrivendo a info@seicpt-imperia.it. Un’occasione educativa e gratuita per imparare, collaborare, divertirsi e scoprire quanto può essere stimolante… costruire insieme!”.