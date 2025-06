Riduzione del rischio idrogeologico del torrente Verbone, Vallecrosia approva progetto da oltre 2 milioni di euro

"Durante la seduta di giunta di ieri, con delibera n. 66 dell’11 giugno, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla fase 3 del primo lotto di lavori del torrente Verbone per un importo complessivo di 2.500.000,00 euro" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri.

Un progetto necessario per la messa in sicurezza del torrente. "Un passo importante per la messa in sicurezza del nostro territorio, che ci permette di avanzare con la richiesta di un finanziamento regionale, domanda che è già stata presentata grazie anche all'interessamento del consigliere regionale Veronica Russo che si è relazionata con gli uffici regionali" - dice Perri.

"Questo intervento, rappresenta l'impegno preso in campagna elettorale di non voler bloccare lo sviluppo della città, anzi laddove la legge lo consente, lavoriamo per rendere i percorsi più rapidi ed efficienti con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini e al territorio" - afferma Perri.