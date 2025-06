Confesercenti provinciale: Sergio Scibilia "Buon segno, i fondi europei sono un sostegno vitale per il territorio"

"I fondi europei sono un sostegno vitale per il territorio, ossigeno per iniziative straordinarie, basate su innovazione e tecnologia. La nostra provincia assume poi in Europa un ruolo strategico come punto transfrontaliero e firmatario del Patto del Quirinale, da sempre in stretta cooperazione con la vicina Francia". Sono le parole di Sergio Scibilia, segretario di Confesercenti provinciale.

"Confesercenti Imperia - prosegue - plaude ai risultati di questi giorni, con I progetti finanziati che vanno in questo segno e confermano un’attenzione dei nostri amministratori su questa opportunità. Per chiudere il quadro Confesercenti ritiene necessario un reale riversamento dei finanziamenti nella filiera economica, in particolare nell’entroterra, coinvolgendo direttamente il mondo delle imprese del turismo e del commercio, presidi territoriali insostituibili. Sostegni alla tradizione, alla resilienza di chi mantiene aperte attività con funzione sociale, malgrado la forte crisi del commercio di prossimità. Sostegni alla imprenditoria giovanile contro la fuga all’estero di generazioni, aiuti alle attività in rosa, basate su innovazione e alta tecnologia. Non per ultimo il settore turistico-ricettivo tradizionale che ha bisogno, ogni giorno, di alzare il livello qualitativo dei servizi, rinnovare le strutture, combattere con il caro energia, ma non trova sostegni concreti".

"Rimaniamo una provincia - termina - con grosse opportunità di richiamo di nuovi investimenti, un sistema portuale di medie dimensioni diffuso e capillare , borghi antichi di elevata qualità ambientale e architettonica, con le solite grosse carenze nei collegamenti, con qualche segnale nell’ambito ferroviario che in futuro potrà aiutarci".