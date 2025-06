Otto borghi in festa con ‘Expo valle San Lorenzo: domani e domenica va in scena la seconda edizione

Appuntamento da non perdere, nel fine settimana in arrivo (14-15 giugno), a San Lorenzo al mare, dove va in scena la seconda edizione di Expo Valle San Lorenzo, festosa iniziativa dedicata alle eccellenze del territorio, che coinvolge otto borghi tra costa ed entroterra, tra il blu del mare e il verde della collina. Oltre alla località che accoglie il cuore dell’evento, sono coinvolti i Comuni e le frazioni di Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Torre Paponi, Lingueglietta e Boscomare. L’occasione sarà propizia per proseguire – dopo le tappe di Sanremo, Taggia, Diano Marina, Imperia e Pontedassio - le attività legate al progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”.

Ricchissimo il programma della due-giorni, con proposte per tutti: a San Lorenzo al mare troveranno spazio gli stand dei Comuni e il mercatino dei prodotti tipici, mentre nelle località immediatamente alle spalle si terranno visite guidate, escursioni a piedi e su due ruote, mostre, incontri e approfondimenti culturali, laboratori e degustazioni. Prevista anche una curiosa gara di torte verdi: nel pomeriggio di domenica sarà in palio il titolo di migliore interprete di una delle specialità più tipiche della Valle San Lorenzo.

“La Valle del San Lorenzo coniuga nel modo migliore costa ed entroterra. E’ un territorio che nel raggio di pochissimi chilometri racchiude aziende agricole, strutture ricettive, porti, ristoranti, negozi e botteghe di paese – afferma Enrico Lupi, presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviera di Liguria, capofila del progetto -. Si tratta di attività medio-piccole, che puntano molto sulla qualità e sulla tipicità dei prodotti. E’ questo l’autentico valore aggiunto del nostro territorio. Favorire l’incontro tra gli operatori e promuovere l’utilizzo e il consumo delle materie prime a km0 è la mission del progetto Filiera Locale. Un altro aspetto molto positivo di questi eventi comprensoriali è la collaborazione e la sinergia che si innesca tra gli enti e i vari soggetti coinvolti. Spesso nascono rapporti e progetti che vanno oltre la singola manifestazione”. L’inaugurazione di Expo Valle San Lorenzo è prevista domani, sabato 14, alle ore 11, presso il piazzale ex Stazione Ferroviaria di San Lorenzo al mare, a pochi metri dalla ciclabile. La cerimonia sarà arricchita dall’esibizione dell’Associazione Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia.

Nella giornata di domani l’Expo Valle San Lorenzo ospiterà anche il Salotto Social, con la giornalista Renata Cantamessa che intervisterà autorità, produttori, rappresentanti delle associazioni di categoria e del tessuto imprenditoriale locale per approfondire, a beneficio dei presenti e degli utenti del web, un territorio che merita di essere visitato e vissuto, non solo in questo fine settimana, ma 365 giorni all’anno.